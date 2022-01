Coureurs aan de vooravond van Dakar: 'Wij kunnen niet rustig aan doen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Voorbeschouwing Dakar deelnemers

Eindelijk is het zover. Op nieuwjaarsdag begint de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Na een week van voorbereidingen gaat het twee weken durende raceavontuur in de woestijn van start met bij traditie veel Brabantse deelnemers. Een avontuur dat altijd garant staat voor spectaculaire momenten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Na aankomst maandagavond in Jeddah kon het avontuur voor de deelnemers beginnen. Eerst moesten ze de coronatesten zien door te komen. Sommige deelnemers waren al een week in quarantaine. Waar in Nederland de uitslag vaak al na een paar uur binnen is, ging dat in Saoedi-Arabië minder snel. Michiel Kuijs uit Sint-Michielsgestel, deelnemer aan de Classics met een oude DAF, werd er gek van en is de Arabische RIVM gaan stalken. “Uiteindelijk heeft het wel geholpen want na lang wachten kregen we de uitslagen binnen.” Een meevaller want dat het fout kan gaan werd dinsdag nog duidelijk toen Eric van Loon positief testte voor vertrek naar het Midden-Oosten.

"Concurrentie hoort er ook een beetje bij."

Nadat alle testuitslagen binnen waren kon de focus eindelijk naar het racen. De verwachtingen bij de Brabantse deelnemers zijn wisselend. Maurik van den Heuvel uit Boekel en Janus van Kasteren uit Veldhoven willen gaan vlammen en zelfs op een leuke manier met elkaar gaan concurreren. “Het gaat al een aantal dagen los op de app tussen mij en Janus”, vertelt Maurik. “Concurrentie hoort er ook een beetje bij. Er moet toch iets te winnen zijn.” Hoe anders is de situatie bij Kees Koolen uit Bergeijk. Hij wil vooral zo min mogelijk meemaken. “Mijn ambities zijn netjes rijden. Ik wil de Dakar uitrijden en dan zien we wel waar we eindigen. Eigenlijk moeten we zo min mogelijk meemaken en te vertellen hebben. Dat betekent in Dakar vaak dat je een goede uitslag rijdt.”

"In maart vind je iemand leuk en nu ben je smoorverliefd."

Opvallend is dat er geen Brabantse motorrijders meedoen. De laatste Brabander op de motor, Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel, rijdt dit jaar in een buggy. "Met de motor rijd je heel hard door alle stenen. Dat kan met de buggy niet. Je moet daarin het spoor van een ander volgen. De stenen komen dan wel los, het lijkt soms alsof er een boom is gevallen."

Wachten op privacy instellingen...

Michiel Becx uit Vessem rijdt dit jaar mee met een zelfgemaakte auto. Bij hem begonnen de kriebels al in maart toen ze begonnen met het bouwen van de wagen. “Ken je dat gevoel als je verliefd bent? Dat gevoel heb je al vanaf maart en dat bouwt zich dan op tot aan dit moment. In maart vind je iemand leuk en nu ben je smoorverliefd. Mijn hart slaat aardig op hol.” Sportief gezien is het afwachten wat hij kan brengen. “We willen vooral laten zien dat de auto veel potentieel heeft. Ik ben heel trots dat we met heel het team dit al voor elkaar hebben gekregen. Het zou mooi zijn als we de auto heel kunnen houden met hopelijk een goede dagklassering.” Al met al zal de Dakar Rally weer voor veel spektakel zorgen, want zoals Van den Heuvel al terecht concludeert. “Wij kunnen eigenlijk niet rustig aan doen.” Volg de Dakar Rally 2022 via Omroep Brabant. Vanaf 1 januari zie je online elke dag om 20.00 uur Bivak Brabant Dakar.