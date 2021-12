Coronanieuws: 2098 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

16.59

Herman van der Zandt zal vrijdagavond aftellen via een videoverbinding. De NOS-presentator verzorgt het Aftelmoment bij de NPO, maar moest in quarantaine omdat hij in de buurt was geweest van iemand met corona.

Het Aftelmoment ziet er eigenlijk hetzelfde uit als ieder jaar, maar dan is Van der Zandt te zien op een beeldscherm in plaats van in het Top 2000-café, aldus een woordvoerder van de NOS.

Het aftellen volgt op de Oudejaarsconference van Peter Pannekoek. Op NPO Radio 2 is voorafgaand aan het aftelmoment de Top 2000 te horen. Vlak voor het nieuwe jaar wordt de nummer 1 uit de lijst gedraaid: Bohemian Rhapsody van Queen.