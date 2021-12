Auto botst vol tegen boom in Rijen, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Auto botst vol op boom in Rijen

Een auto is vrijdagmorgen tegen een boom gebotst op de Flaassendijk tussen Rijen en Tilburg. De bestuurder was de macht over het stuur verloren.

Het slachtoffer raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de auto is enorm. Een bergingsbedrijf heeft het wrak meegenomen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

