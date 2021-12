Veen zwijgt over autobranden, niemand zegt de daders te kennen

Op de beruchte kruising in Veen gingen zeker zes autowrakken donderdagavond en -nacht in vlammen op(foto: SQ Vision).

Jaar in, jaar uit gaat het mis in Veen. Op de kruising in het dorp worden auto's in brand gestoken. Maar de daders zijn nog nooit gepakt.

Van winkelpersoneel tot bewoners. Wie je ook spreekt in Veen, niemand stelt de daders te kennen. Het zijn jongeren, wordt gezegd. Soms wat 'oudere jongeren', in een traditie die van vader op zoon zou worden overgebracht. Tijdens de branden staan honderden mensen te kijken. Is er dan niemand die weet wie de auto's daar neerzet? Overdag is het op oudjaarsdag rustig in het dorp. De straat waar donderdag nog zes auto's in de fik gingen, is schoongeveegd. Roet heeft zich daardoor nog wat verder over de straatstenen verspreid. Twee straatnaambordjes zijn deels weggeschroeid. Verder is er niets te zien, alsof er niets gebeurd is.

Beschadigde straatnaamborden op de kruising in Veen.

Ook wil niemand inhoudelijk reageren op de problemen in het kerkdorp. "We willen het dempen. Door extra media-aandacht of door er keihard in te gaan, wordt het juist erger. Dan willen ze laten zien dat ze de baas zijn", zegt bijvoorbeeld gemeenteraadslid Philip den Haan van Altena Lokaal. In het dorp lijken ze in ieder geval wel van een vuurtje te houden. Veel mensen hebben een stookton buiten staan en staan er met familie en vrienden omheen om een drankje te doen. Er lopen vaders en zoons rond die vuurwerk afsteken. Maar vragen beantwoorden over de branden? Nee, liever niet. Snel lopen ze door. Bij de gemeente willen ze ook niet op de situatie ingaan. De burgemeester spreken is onmogelijk. Op 1 januari komt er een persbericht, meer info komt er niet vrij. Bewoners van het appartementencomplex zijn bang, zo zeiden ze eerder tegen het Brabants Dagblad. Dat hun eigen auto's beschadigd worden bijvoorbeeld. Inmiddels willen ze tegen Omroep Brabant niets meer zeggen, omdat ze 'helemaal klaar zijn met de media-aandacht'. De daders lijken inderdaad te kicken op media-aandacht. Op TikTok en Instagram delen ze onder de naam 'Vrije staat' foto's en filmpjes van de branden, maar ook van artikelen in de krant en op internet. Burning cars, zo luidt de omschrijving van het account met ruim 2700 volgers. Slechts weinigen reageren op de foto's, maar de reacties die er zijn, zijn positief. Ook tijdens de kerst ging het mis in Veen: