Yvonne Coldeweijer was bijna overspannen: 'Juicen kost erg veel tijd'

Yvonne Coldeweijer zat de afgelopen maanden 'soms aan het randje van overspannen'. De vlogger uit Kaatsheuvel vond het moeilijk om haar zogeheten juicekanaal met showbizznieuwtjes te combineren met haar sieradenlabel, zo schrijft ze in haar Instagram Stories.

"Het juicen kost erg veel tijd, maar ik wilde mijn andere bedrijf niet opgeven. Het was de keuze tussen opgeven, of doorinvesteren. Daarom heb ik een topteam om me heen verzameld, om Stardust samen met mij te gaan runnen. Zo kan ik me volledig gaan focussen op de juice en werken aan meer extra's."

Alberta Verlinde

Coldeweijer, ook wel bekend als Alberta Verlinde, brak afgelopen jaar door als showbizzvlogger op YouTube. Ze groeide er min of meer in nadat ze interviews van onder anderen André Hazes en Marco Borsato ging analyseren. Ze timmerde flink aan de weg door nieuwtjes te brengen dat de showbizzprogramma's op tv en de roddelbladen lieten liggen.

"Ik had als intentie om alleen te blijven reageren en niet per se de ambitie om zelf juice te plaatsen... tot ik steeds meer en meer spionnen om me heen verzamelde die mij juice begonnen te sturen! En die juice kon ik natuurlijk niet laten liggen."

'Fantastische baan'

Inmiddels is het uitgegroeid tot een 'fantastische baan' voor Coldeweijer. "Dankzij jullie heb ik dit jaar deze leuke baan kunnen creëren en word ik elke dag uitgedaagd om het beste uit mezelf te halen", zo bedankt ze haar vele volgers. "Ik krijg ook ontzettend veel haat, dus zonder jullie lach, liefde en support had ik dit nooit gekund."

In haar laatste vlog bracht Yvonne nieuws over de nieuwe liefde van André Hazes: