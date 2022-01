Met deze villa van 2,5 miljoen doet de coronalockdown minder pijn

Volgende Vorige 1/8

De coronalockdown kan ervoor zorgen dat de muren soms op je afkomen. Dan kan deze villa aan de Sweenslag in Erp best wel eens de oplossing zijn. Met een wellnessvleugel, een zwemvijver en bioscoop ben hoef je de deur helemaal niet uit. Goedkoop is het niet. Je moet er wel 2,5 miljoen voor neerleggen.

Thijs den Ouden Geschreven door

Deze luxe woonboerderij vind je in een buitengebied tussen Veghel, Gemert en Sint-Oedenrode. Even vlug op de fiets ergens heen zit er minder snel in. Maar waarom zou je weg moeten als je alles al thuis hebt. Door de thuisbioscoop hoef jij namelijk niet de hort op. Je loopt gewoon naar beneden om daar even lekker een filmpje te pakken. Geen mensen die er doorheen praten, geen dure popcorn en je kunt je film op pauze zetten als je even naar het toilet moet.

Een middagje relaxen kan in je eigen welnessvleuge. Met een jacuzzi, sauna, stoomruimte en verwarmde relaxbank kom je helemaal tot rust. Ook in de tuin van de uit 1865 daterende boerderij is genoeg te doen. Je kunt lekker gaan zonnen op een van je terrassen om daarna een verfrissende duik te nemen in jouw privézwemvijver.