Conny Helder is geknipt voor ministerspost, weten ze bij TanteLouise

Directeur Conny Helder van TanteLouise (foto: ANP/Hollanse Hoogte/Arie Kievit)

Frans de Vos is niet verbaasd over de voordracht voor Conny Helder als minister voor Langdurige Zorg en Sport. Als voorzitter van de cliëntenraad van de zorgorganisatie TanteLouise in Bergen op Zoom heeft hij jarenlang met haar te maken gehad als directeur. Haar belangrijkste kwaliteit: “Ze kan goed luisteren en heel goed samenwerken.”

De Vos is vol lof over directeur Conny Helder. “Ze is een heel gedegen, zeer intelligente vrouw die stevig haar standpunt kan innemen en niet zenuwachtig wordt van moeilijke zaken”, vertelt hij over haar. Ze heeft volgens hem een breed netwerk, dat haar ook met regelmaat naar Den Haag bracht. Voor de ministerspost waarvoor ze nu wordt genoemd, kan ze volop gebruikmaken van de kennis en de ervaring die ze vanwege haar vorige functies in het werkveld van de langdurige zorg heeft opgebouwd.

"Conny Helder heeft risico’s tegen elkaar af moeten wegen."

“Kijkend naar de toekomst weet zij welke zaken er spelen als het gaat om de vraag: hoe richten we de zorg voor ouderen de komende jaren in?” Over de beslissingen die Conny Helder de afgelopen jaren heeft genomen rondom coronamaatregelen is hij heel stellig: “In het begin wist niemand wat ons te wachten stond. Ze heeft risico’s tegen elkaar af moeten wegen. Ze moest de cliënten beschermen, maar ook het personeel.” Dat de verpleeghuizen van TanteLouise in die tijd dicht gingen voor bezoek wist ze volgens hem heel goed uit te leggen. Daarom kreeg ze begrip voor die maatregel, hoewel niet iedereen het er mee eens was.

“We gaan haar zeker missen.”

Eenzelfde afweging was volgens hem nodig rondom het al dan niet dragen van mondkapjes. “Er wonen steeds meer mensen met dementie in de verpleeghuizen. Als die te maken hebben met verzorgend personeel, is dat heel verwarrend.” De cliëntenraad steunde om die reden het directiebesluit van TanteLouise om het personeel geen mondkapjes te laten dragen. Hoewel het nog niet helemaal zeker is dat de ministerspost voor Langdurige Zorg en Sport naar Conny Helder gaat, kijkt Frans de Vos nu al weemoedig naar haar vertrek. “We gaan haar zeker missen ja.”