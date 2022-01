Brand in Oss gedoofd, omwonenden terug naar huis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

De brand in het gasverdeelstation aan de Berghemseweg in Oss is rond half vijf 's ochtends gedoofd. Vanaf dat moment konden de omwonenden ook weer terug naar huis.

Marielle Bijlmakers

Het vuur brak rond half een in de nieuwjaarsnacht uit, daarbij was ook een grote explosie. Op het hoogtepunt stonden er honderden mensen te kijken. Eén van hen was een omwonende. Hij stond in zijn huis bij een raam toen hij een enorme plof hoorde. "Waarschijnlijk was het professioneel vuurwerk. Eerst waren de vlammen klein en toen werden ze groter en groter. Ik dacht, jongens bel 112." Ze moeten zich diep schamen

"Degene die dit heeft gedaan, moet zich diep schamen", zegt hij even later. "Er staat hier een hele wijk op zijn kop. Ze verpesten voor iedereen de hele nieuwjaar, doodzund." In totaal werden 15 woningen ontruimd door de brand. De politie zoekt getuigen van de brandstichting. Verwacht wordt, dat de brand door vuurwerk is veroorzaakt. Gecontroleerd uitbranden

De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden, dat was de veiligste aanpak. Brandweer en de energiemaatschappij hebben het gas afgesloten om het vuur zo te laten doven. De politie had een opvanglocatie aangewezen, maar de meeste omwonenden hadden zelf voor tijdelijk onderdak gezorgd.