Woningen ontruimd door brand in Oss: 'Ze moeten zich diep schamen'

"Degenen die dit heeft gedaan, moet zich diep schamen", dat zegt één van de omwonenden van het gasverdeelstation op de Berghemseweg in Oss. 15 Woningen zijn ontruimd door de brand. De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken. Mogelijk was vuurwerk de oorzaak.

Het vuur brak rond half een in de nieuwjaarsnacht uit, daarbij was ook een grote explosie. Op het hoogtepunt stonden er honderden mensen te kijken. Eén van hen was de omwonende. Hij stond in zijn huis bij een raam toen hij een enorme plof hoorde. "Waarschijnlijk was het professioneel vuurwerk. Eerst waren de vlammen klein en toen werden ze groter en groter. Ik dacht, jongens bel 112."

Gecontroleerd uitbranden

De brandweer laat het vuur op dit moment gecontroleerd uitbranden, dat is de veiligste aanpak nu. Brandweer en de energiemaatschappij probeert het gas af te sluiten en het vuur zo te laten doven. Waarschijnlijk lukt dat zonder dat mensen in Oss zonder gas komen te zitten. Om vier uur vannacht was de situatie nog steeds zo dat ze probeerden het vuur te doven.

De meeste mensen in de straat zijn niet blij met de actie. "Er staat hier een hele wijk op zijn kop", klinkt het verontwaardigd. "Ze verpesten voor iedereen het hele nieuwjaar. Doodzund", aldus de omwonende.

De politie heeft een opvanglocatie aangewezen, maar de meeste omwonenden hebben zelf voor tijdelijk onderdak gezorgd. Getuigen van de brandstichting wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.