Vertrouwelijke patiëntgegevens Maxima Medisch Centrum gelekt

Archieffoto: Karin Kamp

Een overzicht met vertrouwelijke patiënteninformatie van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is in verkeerde handen terecht gekomen. Het ziekenhuis meldt dit op haar website. Patienten zijn meteen persoonlijk ingelicht en de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn ingelicht.

Agnes van der Straaten Geschreven door