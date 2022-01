1/2 Busje met 26 flessen lachgas over de kop op de A58 bij Molenschot

Op de A58 is ter hoogte van Molenschot een busje over de kop gegaan met daarin 26 flessen lachgas. Omdat de flessen lekten werd de snelweg helemaal afgesloten.

Naast de flessen lachgas stonden er ook verschillende kratten bier in het busje. De auto sloeg op de snelweg over de kop na een eenzijdig ongeluk. De bestuurder werd in de ambulance behandeld.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en of de bestuurder onder invloed was.