Nieuwjaarsstunt: Grave wordt hoofdstad van Land van Cuijk

Het is 1 januari 2022. De dag dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk officieel begint. Eén van de plaatsen die verdwijnt in de nieuwe gemeente is het vestingstadje Grave, maar dat lieten de inwoners van Grave niet zomaar gebeuren. Zij riepen zichzelf om middernacht uit tot hoofdstad van het land van Cuijk.

Met vaandels en een trom trok een klein gezelschap in klederdracht door het vestingstadje om op te eisen dat Grave de hoofdstad van het land van Cuijk wordt. Ze laten daarmee Boxmeer, Cuijk, Mill, Sint Hubert en Sint Anthonis achter zich. De actie is in het grootste geheim voorbereid. "We hebben al zo lang stadsrechten. Er is maar één stad in het land van Cuijk en dat is Grave", zegt Peter Linders van de Stichting Vestingstad Grave Hoofdstad Land van Cuijk.

Chauvinistisch

De inwoners van Grave die langs de weg staan zijn het roerend eens met de actie. "We zijn een beetje chauvinistisch, maar dat mag toch wel", zegt een man. "We bestaan al bijna 700 jaar. het is meer dan verdiend". Wethouder Anja Henisch van Grave deelt iets sterks uit in papieren bekertjes. Sinds twaalf uur is ze officieel geen wethouder meer en met pensioen. "Heerlijk", zegt ze opgelucht. "Gisteren moesten we nog in actie komen in verband met een demonstratie, maar nu is het echt afgelopen".

Jan I hijst de vlag

De stoet gaat inmiddels door naar de residentie van Jan I van Cuijk en Grave. Omdat hij in 1308 al het leven liet, moet hij toch echt even zijn graftombe verlaten. Jan I mag de vlag hijsen van Grave. Op de achtergrond klinkt het vuurwerk dat die nacht niet afgestoken mocht worden. "Dit is veel leuker dan oliebollen eten" zegt Linders. "We hebben ons hart aan Grave verpand. Het gaat ook om het toerisme. We willen dat iedereen naar Grave komt."