Onrustige nacht in Bredase wijk Hoge Vucht: autobranden en vuurwerk naar ME

Onrustige nieuwjaarsnacht in Hoge Vucht

In de Bredase wijk Hoge Vucht was het onrustig tijdens de nieuwjaarsnacht. Op de Calandstraat brandden drie auto's uit. Waarschijnlijk zijn ze in brand gestoken. Op andere plekken werden stoelen in brand gestoken.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het lijkt erop dat er een soort vuurwerkbom is gebruikt. De ravage was groot. Naast de beschadigingen aan de auto's was eerder op de avond ook al een wagen bij een naastgelegen flat in brand gestoken.

