Nieuwe Slimste Mensje op komst: Rob Kemps en zijn Miriam verwachten baby

2021 was een jaar dat Rob Kemps uit Best niet snel zal vergeten: Nederland omarmde hem als Slimste Mens en hij werd presentator. Maar 2022 zal daarvoor niet onderdoen, zo lijkt op de allereerste dag van het jaar al vast te staan. Kemps en zijn vriendin Miriam verwachten hun tweede kindje, lieten ze iets na middernacht op Instagram weten.

Soms zegt een foto meer dan duizend woorden. Stralend kijken feestzanger en tv-persoonlijkheid Rob Kemps, bij velen toch nog altijd bekend als Snollebollekes, en zijn vriendin Miriam de camera in. Hij houdt zijn arm liefdevol om haar heen en glimlacht trots, zij toont al even trots de echo-afdrukken van de baby die de twee samen verwachten. Een klein kerstboompje op de achtergrond maakt het romantische plaatje compleet.

De begeleidende tekst luidt: "Dat 2022 een vruchtbaar jaar mag worden."



Bam bam bam

Voor Kemps was het dat dus in 2021 al. En niet alleen op gebied van De Slimste Mens en het presentatiedebuut van de duizendpoot uit Best. Want achter de schermen werd er gewerkt aan misschien wel het allerbelangrijkste: een broertje of zusje voor Manu. Dat zoontje is net 2 jaar geworden, op 8 november vierde hij z'n verjaardag.



Onder de foto stromen de felicitaties binnen. Collega-zanger Jeffrey Heesen houdt het op: Wauw! Gefeliciteerd. De Gebroeders Ko voegen aan hun felicitatie de woorden 'bam bam bam' toe en ook een felicitatie komt van Maradonnie.

Onze eigen Christel de Laat reageert ook enthousiast op het blijde nieuws: "Wauw kei gefeliciteerd, geweldig!"