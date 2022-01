Coronanieuws: Feyenoord schrapt trip naar Spanje vanwege besmettingen

15.30

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dit is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 november.