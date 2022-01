Coronanieuws: Laagste aantal coronapatiënten sinds 10 november

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder

Laagste aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen sinds 10 november

Middelbare scholen pleiten voor openen scholen na kerstvakantie.

Eerste twintigers mogen afspraak maken voor boosterprik.

15.30 - Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dit is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 november.

14.26 - Laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 10 november

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1660. Dat is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1188 mensen vanwege Covid-19,de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst

sinds 7 november komt dat aantal onder de 1200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1000 gedaald.

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag.

11.40 - Schoolleiders Amsterdam en Rotterdam: open scholen na vakantie

Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam willen na de kerstvakantie weer open gaan. Ze hebben zaterdag een gezamenlijke oproep aan het kabinet gestuurd.

De scholen zeggen dat ze in het afgelopen jaar "nog even dicht zijn geweest, een beetje open, volledig open, open onder voorwaarden en nu weer gesloten". Al die veranderingen zijn volgens de schoolleiders "fnuikend voor de ontwikkeling van jongeren en het onderwijs. Leerlingen zijn gebaat bij structuur: voorspelbaarheid, duidelijkheid en veel sociale context."

Alle scholen in Nederland zijn de week voor de kerstvakantie dichtgegaan. Dat moest het aantal besmettingen zo veel mogelijk beperken, gezien de snelle verspreiding van de nieuwe omikronvariant. De vakantie duurt tot en met 9 januari. Het kabinet besluit maandag of de scholen op 10 januari weer open kunnen, of dat ze langer dicht blijven.

10.40 - Eerste twintigers mogen afspraak maken voor boosterprik

De eerste twintigers zijn aan de beurt om op grond van hun geboortejaar een afspraak voor een boosterprik te maken. Mensen die in 1991 en 1992 zijn geboren, kunnen hun vaccinatie vanaf nu regelen. Onder hen zijn veel mensen die nu nog 29 zijn en dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge zaterdag aangekondigd.