Jongen (17) zwaargewond gevonden op straat na mishandeling

De plek waar het slachtoffer lag is met linten afgezet (foto: Ferenc Triki).

Een jongen van 17 is rond kwart voor zes zaterdagochtend zwaargewond gevonden op de Barrierlaan in Helmond. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat de tiener ernstig is mishandeld. Door wie en waarom is nog onduidelijk.