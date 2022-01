Bivak Brabant Dakar: 'We gaan de auto veertien dagen mishandelen'

Janus van Kasteren in actie tijdens Dakar 2022 (Foto: Willy Weyens)

De eerste dag van de Dakar Rally zit erop. Hoe hebben de Brabanders het gedaan? We bespreken het in Bivak Brabant Dakar met Gerard de Rooy. Daarnaast zijn we bij de scrutineering van Team Van der Laar, vertelt Michiel Becx over zijn liefde voor zijn auto en bespreken we met Janus van Kasteren de concurrentiestrijd bij de trucks.

Ronald Sträter & Yannick Wezenbeek Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...