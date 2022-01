Het regent tonnen in Brabant, eerste zak met geld naar Gemert

Naar de bank en pinnen maar (foto: Pexels/ Pxabay).

Bewoners van Den Elding in Gemert die meespelen in de Postcode Loterij, kunnen een leuk extra zakcentje tegemoet zien op hun bankrekening. Op zestig postcodes valt deze nieuwjaarsdag een ton en in Brabant begon dat uitdeelfeestje in Gemert. Ook elders in Brabant kon de champagne later op de dag open.