Coronanieuws: 100 miljoen coronabesmettingen geregistreerd in Europa

07.00

In een week tijd is het aantal positieve coronagevallen in België verdubbeld. Op 23 december ging het om 7.490 positieve gevallen, de woensdag daarop 14.992. Sinds vorige week is de omikronvariant dominant in het land.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen neemt daarentegen gestaag af. Zaterdag lagen 1.750 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 527 op de intensive care. Op kerstavond lagen er nog 2.052 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Op Eerste Kerstdag zakte dat aantal voor het eerst sinds begin november onder de 2.000 en bedroeg het 1.923 patiënten.

In België gelden minder strenge regels dan in Nederland. Nederlanders trokken vorige week in grote aantallen naar steden als Antwerpen, waar winkels en horeca open zijn.