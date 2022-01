Joseph Oosting redelijk tevreden over prestaties van 'vriendenteam' RKC

De feestdagen zijn achter de rug en dus gaat de focus bij de voetbalclubs automatisch op de tweede seizoenshelft in de eredivisie. RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting heeft ook met Kerstmis en tijdens de jaarwisseling gedacht aan zijn team en de mogelijkheden voor de rest van het seizoen, het zorgt voor een 'redelijk' tevreden gevoel.

RKC staat na achttien gespeelde wedstrijden op de vijftiende plek. Aan het einde van de competitie is dat goed voor een langer verblijf in de eredivisie. Het gat met de nummer zestien Sparta en nummer zeventien Fortuna Sittard is drie punten. Kijkend naar de stand is Oosting niet helemaal tevreden.

"We lopen twee punten achter de meet, we willen graag één op één lopen. We denken namelijk dat we er dan in kunnen blijven”, zegt de oefenmeester. “Tot het einde van het seizoen zal het voor ieder punt knokken zijn. Dat weten we, daar lopen we niet voor weg. Wat de punten betreft ben ik redelijk tevreden, helemaal tevreden ben je nooit. Als ik echt alleen naar de punten kijk, dat is dan wel een beetje scorebordjournalistiek, hadden we achttien uit achttien moeten hebben.”

Maar Oosting kijkt natuurlijk niet alleen naar de ranglijst en de punten. Voor de trainer, bezig aan zijn eerste seizoen in Waalwijkse dienst, zijn er ook andere belangrijke zaken.

"Ik wil kijken naar het hele proces, ik kijk ook naar waar we vandaan komen. Als ik zie dat we kunnen schakelen in systemen, dan is dat heel prettig. Dan kun je iets naar je hand zetten. Als ik kijk naar ons proces, ben ik tevreden. Er staat een vriendenteam, een team dat voor elkaar door het vuur wil. Dat vind ik belangrijk. Het is een team dat wil samenwerken en dat kan variëren in de manier van voetballen, dat is fijn.”