Gigantische vuurwerkexplosie blaast groep jongens omver, video gaat viraal

Vuurwerkexplosie Veldhoven blaast jongeren weg

"Absoluut de nr.1 tot nu toe!" en "De topper onder de aso's!" Een video van een enorme vuurwerkontploffing in Veldhoven maakt veel tongen los en gaat rond op sociale media. Op de video is te zien hoe een groep jongeren een zwaar stuk vuurwerk aansteekt in een fietstunnel in het Oeienbos in Veldhoven. Een gigantische knal is te horen. Daarna volgt heel veel vuur en een immense stofwolk, veroorzaakt door een luchtdrukgolf.