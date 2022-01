Onweer, hagel en flinke windstoten: KNMI komt met code geel voor Brabant

Op sommige plekken in Brabant kan het deze avond en de komende nacht stevig gaan onweren en hard gaan waaien. Zo hard dat het KNMI onder meer voor onze provincie code geel heeft afgegeven. De waarschuwing is vanaf zondagavond negen uur van kracht en geldt tot middernacht.

"Het kan zondagavond flink gaan spoken in Brabant", voorspelde weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza 's ochtends al. "Ik verwacht de eerste buien tussen zeven uur en halfacht in het westen van onze provincie. Tot die tijd ligt de temperatuur met zo'n 11 tot 14 graden nog redelijk hoog. Het waait matig tot krachtig vanuit het zuidwesten."

Volgens Van Bernebeek zou vanaf zeven uur vanuit het zuidwesten een buiengebied over Brabant trekken. Die voert ook koudere lucht met zich mee. Daardoor kunnen er stevige buien ontstaan waarbij het flink kan gaan plenzen. In combinatie met onweersbuien kan dit gepaard gaan met windstoten tussen 65 en 80 kilometer per uur. "Daarnaast", legt de weerman uit, "kan het lokaal nog gaan hagelen. Het is lastig om aan te geven waar de buien precies gaan vallen."

Het wordt zondagavond niet kouder dan acht graden. Over maandag wist Van Bernebeek nog wat te zeggen: "Maandag is er nog steeds kans op onweer. Daarnaast valt her en der nog een regenbui."