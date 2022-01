Twee gewonden bij steekpartij in Bergen op Zoom, politie zoekt derde man

Bij een steekpartij in Bergen op Zoom zijn zondagochtend twee mannen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Dat laat de politie weten. De slachtoffers zijn inmiddels aangehouden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Deze man zou een mes bij zich hebben. Daarom roept de politie op om de man niet zelf te benaderen maar de politie te bellen. Het gaat om een lange man (ongeveer 1.85 meter). Hij heeft een zwarte jas aan.

Wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan is niet duidelijk. Een huis in de Kastanjelaan is afgezet voor onderzoek. Ook in de Plataanstraat was een gebied afgezet, maar dat is inmiddels opgeheven.