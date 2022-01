Bivak Brabant Dakar: 'De Russen zijn bij te houden'

De Dakar Rally is aangekomen in Hail. In de tweede aflevering van Bivak Brabant Dakar bespreken we wederom met Gerard de Rooy de prestaties van de Brabantse deelnemers. Verder zien we veel gesleutel bij Vick Versteijnen en vertelt Michiel Kuijs ons meer over zijn iconische DAF-truck. Elke dag om 20.00 uur is er Bivak Brabant Dakar met het laatste nieuws en reportages uit Saoedi-Arabië.