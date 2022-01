1/1 Drie jonge kinderen stichten brandje in wijkcentrum, ruit gesneuveld

Drie kinderen van nog geen tien jaar oud hebben zondagmiddag een vuurtje gestookt op het dak van een wijkcentrum in Tilburg. Daarbij zijn een ruit en een kozijn beschadigd. Het pand liep rookschade op. De politie heeft het drietal en nog twee anderen die erbij waren naar hun ouders gebracht.

De brandweer kwam iets na halfdrie in actie vanwege een brandmelding bij wijkcentrum Het Kruispunt aan de Sinopelstraat in Tilburg. Een buurtbewoner zag vuur bij een raam op de eerste verdieping. De brand was klein en kon snel worden gedoofd.

Proppen papier

Volgens een omstander liepen kinderen met proppen papier in de buurt. Die zag ook dat een aantal van hen op de verhoging van het pand stond en de proppen papier in brand stak.

De beheerder van het wijkcentrum heeft aangifte gedaan. Agenten hebben de vijf kinderen naar huis gebracht.

Financiële schade

Omdat zij jonger zijn dan twaalf jaar oud, kunnen zij niet strafrechtelijk worden vervolgd. De financiële schade kan worden verhaald op de ouders van de jonge brandstichters. Hoe groot die precies is, is niet duidelijk.