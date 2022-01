Danny twijfelt geen moment en redt medebewoner uit brandende flat

Danny en Cynthia (foto: Ilse Schoenmakers).

De held van de flat, zo wordt Danny van Lierop zondag genoemd door de andere bewoners van een appartementencomplex in Eindhoven. Een appartement op de vijfde verdieping stond daar zaterdagnacht in lichterlaaie en een bewoner zat vast op het balkon. Danny redde de man en hij zorgde ervoor dat ook alle andere bewoners het gebouw aan de Urkhovenseweg op tijd konden verlaten. "Op dat moment denk je er niet over na, maar nu besef ik me hoe erg het fout had kunnen gaan."

Iets na middernacht uur roken Danny en zijn vriendin Cynthia een rooklucht in hun appartement op de tweede verdieping. Ze zochten de oorzaak eerst in hun eigen huis, maar konden niets vinden. "Op het balkon zag ik van boven rookpluimen naar beneden komen. Toen schoten we in een overlevingsmodus", blikt Cynthia terug.

"Ik ben boven en ik kan geen kant op."

Ze vroeg haar vriend om 112 te bellen en ging daarna meteen weer naar buiten, om te kijken of er nog iemand aanwezig was. "Ik riep naar boven en hoorde de angstige stem van een man die riep: Ja, ik ben boven en ik kan geen kant op." Toen haar vriend dat hoorde, aarzelde hij geen moment en kwam hij direct in actie. Hij rende naar de vijfde verdieping en belde aan bij de buurvrouw. "Ik moest een paar keer bellen voordat zij opendeed. Zij vroeg zich eerst af wat ik daar deed." Via haar balkon is hij de man vervolgens gaan helpen. “Je moet echt lenig zijn om er overheen te komen, dus dat ging niet zo makkelijk”, legt Danny uit. Wie voorbij het schot wil komen moet half over de reling heen hangen. Eén blik naar beneden vanaf de vijfde verdieping is voldoende om te zien dat het ook heel slecht af had kunnen lopen.

"Hij heeft gewoon een leven gered."

Daarna ging Danny de rest van het gebouw door, om iedereen te wekken en hun woningen te verlaten. "Iedereen stond gelukkig op tijd buiten. De brandweer was er ook heel snel", vult Cynthia aan. In het complex is de volgende dag de brand nog goed te ruiken. De hal op de vijfde verdieping is helemaal zwartgeblakerd en de waterschade is duidelijk zichtbaar. De flatbewoners, die ook vóór de brand al veel contact hadden, praten na op de stoep. Ze complimenteren Danny met zijn heldendaad. De bescheiden Eindhovenaar wordt vooral verlegen van alle aandacht. Zijn vriendin weet wel beter: “Ik ben heel erg trots op hem. Hij heeft eigenlijk gewoon een leven gered." LEES OOK: Brand verwoest appartement in Eindhoven, bewoner vlucht via balkon