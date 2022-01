Met een DAF-truck uit 1984 meedoen aan de Dakar Rally: 'Dé publiekstrekker'

DAF-Truck uit 1984 doet mee aan Dakar 2022.

De ware autoliefhebber kijkt zijn ogen uit tijdens de Dakar. Dit jaar valt er niet alleen te genieten van de snelle buggy’s, motoren of trucks maar ook van klassieke auto’s. In een aparte raceklasse ‘strijden’ ruim 150 wagens met elkaar. Eén van die wagens is een DAF-vrachtauto uit 1984.

Na de Dakar Rally van 1983 kwam Jan de Rooy terug in de DAF-fabriek met de vraag om meer vermogen in zijn truck te krijgen. Dat leek eigenlijk niet mogelijk aangezien in de truck al de grootste motor zat. De Rooy dacht niet in problemen en zocht een oplossing. Die kwam er door met twee motoren te gaan rijden. Er werd een speciale truck ontworpen met twee cabines. Zowel voorin als achterin.

"Hij is iconisch en briljant tegelijkertijd."

Een iconisch ontwerp was geboren en werd uitgevoerd in de praktijk. Succesvol was De Rooy er niet mee. Hij viel in 1984 uit met de inmiddels bekende ‘Dubbelkop’. Nu ruim 35 jaar later is de onder kenners geroemde truck terug. Michiel Kuijs, directeur van DAF, rijdt samen met Geert van Genugten en Maikel Neijenhuis mee in de Dakar Rally met de 'Dubbelkop’. “We doen mee aan de Dakar Classic”, vertelt Kuijs. “Dat is een klasse die sinds vorig jaar bestaat. Hierin doen allerlei vrachtauto’s uit de jaren 85 en 95 mee. Bij de personenauto’s zijn de wagens soms zelfs ouder.”

"Zodra die motor al aangaat is het voor ons een feestje."

Maar zo uniek als de DAF-truck rijdt er niemand rond. “Hij is iconisch en briljant tegelijkertijd. Waar we ook komen, iedereen wil ermee op de foto. Het is dé publiekstrekker van de Dakar Rally”, vertelt Kuijs met een glimlach van oor tot oor. Hij is trots op het feit dat ze meedoen aan de Dakar Rally. Iets wat past bij de Dakar Classic. "De deelnemers aan deze klasse zijn de echte liefhebbers. Wij zijn ook drie gekken. Zodra die motor al aangaat is het voor ons een feestje." Maar wie denkt dat de deelnemers naar de Dakar Classic komen om in een optocht te rijden, heeft het mis. “Eigenlijk is het natuurlijk vooral bedoeld om plezier te hebben. Maar na zo’n eerste etappe kijken we toch stiekem waar we staan qua snelheid. Maar ons plezier is belangrijker dan de prestatie van de truck.”