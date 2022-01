Coronanieuws: 243 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp.

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Nederlandse bedrijven haken af voor techbeurs vanwege coronavariant.

Boosterprik voor mensen uit 1999 en 2000.

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 243 coronapatiënten opgenomen.

11.42 Nederlandse bedrijven haken af voor grootste techbeurs vanwege coronavariant Vijftien Nederlandse bedrijven hebben afgezegd voor de techbeurs Consumer Electronics Show in Las Vegas, die woensdag begint. Eerder zegden onder meer techgiganten Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta al af voor de grootste vakbeurs voor de techindustrie vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Met 55 ondernemingen die wel gaan heeft Nederland alsnog de grootste afvaardiging van de afgelopen jaren.

11.06 Boosterprik voor mensen uit 1999 en 2000 Mensen die geboren zijn in 1999 en 2000 kunnen nu een afspraak maken voor een boosterprik, maakte demissionair minister Hugo de Jonge maandagochtend bekend. Om in aanmerking te komen voor een boosterprik, moet de laatste inenting of een coronabesmetting wel minstens drie maanden geleden zijn. De afspraak kan via de website van de GGD worden gemaakt. Wachten op privacy instellingen...

10.25 Brabantse ziekenhuiscijfers In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 243 coronapatiënten opgenomen. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond tien uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn negen nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat drie coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Vier overleden het voorbije etmaal en niemand werd de afgelopen 24 uur overgeplaatst.

10.16 Nog negen mensen vast na demonstratie in Amsterdam Van de dertig mensen die zondag zijn opgepakt bij een demonstratie in Amsterdam tegen de coronamaatregelen zaten er maandagochtend nog negen vast. Zeven van hen worden verdacht van geweld tegen politieagenten, de andere twee van wapenbezit. Volgens de politie zijn de andere verdachten heengezonden met onder meer een boete of strafbeschikking. Twee van hen moeten zich op een later moment bij de rechter verantwoorden.

08.31 Supermarktketen Jumbo vergroot omzet in jubileumjaar De verkopen van de Veghelse supermarktketen Jumbo zijn vorig jaar licht gestegen. Jumbo wist het marktaandeel te vergroten en verkocht ook meer boodschappen via internet. Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl Jumbo een omzet van minstens tien miljard euro verwachtte. Van supermarkten is bekend dat ze profiteren van de coronamaatregelen zoals lockdowns en horecasluitingen.

06.24 Britse middelbare scholieren moeten coronatest doen na vakantie Alle Britse middelbare scholen moeten hun leerlingen een coronatest laten doen voordat ze terug naar school komen, maakte de Britse regering bekend. Studenten aan de universiteit wordt aangeraden ook een test te doen voordat ze terugkeren naar hun studie. Daarna is het advies aan alle scholieren, docenten en studenten op universiteiten om twee keer per week een test te doen.