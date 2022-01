Coronanieuws: basisscholen en middelbare scholen weer open na kerstvakantie

15.45

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen is opnieuw toegenomen. Tussen zondag- en maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.623 positieve testen. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een etmaal 11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 14.880 per dag.

De toename was voorzien, aangezien de omikronvariant van het coronavirus inmiddels dominant is. Deze variant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, die de maanden daarvoor veruit het meest voorkwam in Nederland.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 104.163 meldingen van positieve tests. Dat is 23 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Het gemiddelde stijgt voor de zesde dag op rij.