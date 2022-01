Coronanieuws: kabinet besluit of scholen na kerstvakantie weer opengaan

Mark Rutte tijdens een van de vele coronapersconferenties (foto: ANP 2021/Robin Utrecht).

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Kabinet besluit of scholen na kerstvakantie weer opengaan.

Britse middelbare scholieren moeten coronatest doen na vakantie.

Supermarktketen Jumbo komt met omzetcijfers.

Liveblog

08.31 Supermarktketen Jumbo vergroot omzet in jubileumjaar De verkopen van de Veghelse supermarktketen Jumbo zijn vorig jaar licht gestegen. Jumbo wist het marktaandeel te vergroten en verkocht ook meer boodschappen via internet. Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl Jumbo een omzet van minstens tien miljard euro verwachtte. Van supermarkten is bekend dat ze profiteren van de coronamaatregelen zoals lockdowns en horecasluitingen.

06.24 Britse middelbare scholieren moeten coronatest doen na vakantie Alle Britse middelbare scholen moeten hun leerlingen een coronatest laten doen voordat ze terug naar school komen, maakte de Britse regering bekend. Studenten aan de universiteit wordt aangeraden ook een test te doen voordat ze terugkeren naar hun studie. Daarna is het advies aan alle scholieren, docenten en studenten op universiteiten om twee keer per week een test te doen.