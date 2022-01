Nieuw wonder voor Otten, Dakar-coureur toch van start na zware crash

Het leek over en uit voor Jeffrey Otten. De Gemertenaar crashte in de eerste etappe van de Dakar Rally. Drie wielen lagen eraf en het vierde wiel stond scheef. Maar wonder boven wonder haalde Otten de eindstreep. Na een nacht sleutelen in de woestijn kon hij toch weer van start.

Bijna alles was kapot bij de buggy. Drie wielen eraf, één wiel stond scheef, de remschijven waren doormidden en eigenlijk lagen alle onderdelen er vanaf. “Mijn navigator riep al vrij snel dat het klaar was maar ik wilde niet opgeven. We zijn hier niet gekomen om bij de eerste tegenslag al naar huis te gaan. Op drie wielen hebben we uiteindelijk de finish gehaald.”

“Dit hoort ook bij Dakar”, reageert Otten zelf heel nuchter. “We kwamen vannacht om half drie pas aan in het bivak. We hebben heel de nacht lopen sleutelen in de woestijn. Op een gegeven moment zijn we een vuurtje gaan maken en hebben we daar gezeten met foliedekens.”

Een aantal keer ging de buggy over de kop. Het leek einde oefening. Op de foto’s is te zien dat de wagen van Otten flink is toegetakeld. Maar wonder boven wonder mag staat hij maandagmorgen aan de start van de tweede etappe.

Een nieuw wonder voor Otten, want dat hij meedoet aan de Dakar Rally was al bijzonder. In 2018 was hij nog half verlamd na een crash met de motor. Zo’n vier jaar later doet hij mee aan de zwaarste rally ter wereld.

“Het is wel weer een wonder. Maar we moeten geen abonnement gaan krijgen op crashes” , vertelt de coureur uit Gemert.

Overigens is het nog wel de vraag of Otten het einde van de Dakar Rally gaat halen. De coureur liep maandagmorgen nog met een brace om zijn nek vanwege nekklachten. Hij kijkt aan hoe de pijn zich ontwikkelt en hoopt dat de pijnstillers werken.