Altijd blijven hopen op een Elfstedentocht: 'Het kan zomaar gebeuren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Arnold Stam werd 5e in de laatste Elfstedentocht in 1997

Brabantse schaatsers die meededen aan de laatste Elfstedentocht houden hoop dat de tocht ooit nog wordt gehouden. De laatste Elfstedentocht werd vandaag precies 25 jar geleden verreden. Oud-rijder Ton van Schie uit Berkel-Enschot acht de kans op een nieuwe tocht alleen niet zo groot: “Het wordt steeds warmer, maar van de andere kant heeft het na 1963 ook 23 jaar geduurd.”

“Ik weet nog dat het er ineens was”, mijmert de 77-jarige Ton van Schie over de schaatstocht van bijna 200 kilometer. “Het vroor anderhalve week en ik had weinig getraind.” Rick Overheul en zijn broer Arjen uit Sint-Michielsgestel reden de tocht ook uit en ze weten het nog goed: “Ik heb onderweg weerman Piet Paulusma heel erg verwenst. Het zou niet gaan waaien, maar de wind werd steeds harder.” Arnold Stam uit Sprang-Capelle werd in de wedstrijd vijfde achter winnaar Henk Angenent. Zijn eerste associatie naar 25 jaar geleden gaat naar de start. “Het was zo massaal, een extase waar je vanaf de eerste minuut lid van bent. Vanaf het moment dat de deur opengaat word je geleefd.”

“Als je erop terugkijkt denk je wel: ik heb iets moois gedaan.”

Ton van Schie deed drie keer mee, de eerste keer in de hel van 1963 en de laatste keer op 4 januari 1997. “Het was een zware tocht door de harde wind. Vooral ’s middags ben ik veel gestopt. Ik was voor half zeven in Dokkum, daar was het feest en heb ik erwtensoep op. Als je erop terugkijkt denk je wel: ik heb iets moois gedaan.”

De broers Verheul hebben met kerst de verhalen van vroeger, op verzoek van oma, nog verteld aan hun zoons. Zeker ook dat de finish in Leeuwarden niet fijn was. “De lampen van de televisie hingen op ooghoogte. We werden verblind. Ik heb toen veel mensen zien vallen en dat was niet prettig.” Hoewel het al 25 jaar geleden is, leeft de magie van de Elfstedentocht nog steeds bij de rijders. Ton van Schie gaat de tocht gezien zijn leeftijd niet meer schaatsen. De broers Verheul zijn 57 en 53 jaar oud en Rick doet zeker niet mee vanwege klachten aan heup en knieën. “Mijn zoons Rickardo (30) en Jeremy (21) zijn vreselijk jaloers op de kruisjes die aan de muur hangen. Zij staan wel op de lijst van de Elfstedenvereniging.”

“Toen we in het donker op het ijs stapten was er een enorm gekraak."

De fakkel is bij de familie Stam ook doorgegeven. Danny, de zoon van Arnold, is tegenwoordig wedstrijdrijder. Arnold (53) staat nog ingeschreven bij de Elfstedenvereniging en gaat ook zeker schaatsen als het zover komt. “Ik heb met Henk Angenent afgesproken dat we hem samen rijden en gaan genieten van het publiek en de sfeer.” Hoewel het precies 25 jaar geleden is dat de laatste Elfstedentocht was, zijn er toch mensen die hem later nog hebben geschaatst. Op 5 januari 1997 was Frans Dotinga uit Den Bosch misschien wel de laatste die de tocht voltooide.

“Het klimaat is wel een dingetje, maar ik blijf optimistisch.”