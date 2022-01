Jumbo zit Albert Heijn op de hielen: nog 300 winkels te gaan

In de supermarktstrijd zit Jumbo Supermarkten de Albert Heijn inmiddels redelijk op de hielen. Dat komt door het onvervalste, Brabantse familiegevoel, weet supermarktdeskundige Peter ter Hark. "Jumbo begon als een kleine keten en wil nu de strijd aangaan."

Dat Albert Heijn nog steeds meer winkel heeft, komt door de verschillende karakters. Albert Heijn is bijvoorbeeld een echte stadswinkel, die zich in razend tempo door steden als Amsterdam en Utrecht verspreidde. Jumbo begon juist als een kleine familieketen in Veghel. De grote stad weten zij pas sinds tien jaar te vinden, waar zich in de tussentijd een flinke concurrentiestrijd opbouwde. "Maar dat kleinschalige is juist wat Jumbo zo sterk maakt", vertelt de supermarktexpert. "Dat is het familiegevoel."

Daarbij komt nog Formule 1, Frank Lammers, wielrennen en de kletskassa's. Jumbo zet zich op allerlei manieren in om de interesses van de klant binnen te halen. "Dat hebben ze heel goed gedaan", concludeert Ter Hark. "Daarbij heeft eigenaar Frits van Eerd veel uitstraling. Met zijn supermarkt geeft hij je het ons-kent-onsgevoel. Dat versterkt de binding heel erg."