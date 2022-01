Accu's van 15 scootmobielen gestolen in Tilburg

Dieven hadden het rond de jaarwisseling in Tilburg gemunt op de accu's van scootmobielen. Ze sloegen op oudjaarsavond en in de nieuwjaarsnacht toe bij drie flats aan de Reinevaarsstraat.

In elk van de drie flats werden accu's van meerdere scootmobielen gestolen. Sommige daarvan stonden achter slot en grendel in een berging. Er werd een ruit ingeslagen door de dief of de dieven om daar binnen te komen. Ook werden accu's meegenomen uit scootmobielen op de galerijen.

Dertig stuk

Elke scootmobiel heeft twee accu's, in totaal werden er dertig gejat.

Een aantal gedupeerden heeft al aangifte gedaan. De politie vraagt de andere eigenaren om datzelfde te doen. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan en hoopt de politie op camerabeelden en getuigen.