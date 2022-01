Directeur van een leeg theater: 'Dit had ik me wel anders voorgesteld'

Het is even wennen, zo'n leeg theater.

Voor de derde keer is de volledige cultuursector dicht. Je zou zeggen, een gekke tijd om directeur te worden van een cultuurpodium. Toch maakt Mario Lamers die stap. Hij staat sinds 1 januari aan het roer van de Groene Engel in Oss.

Het is een gekke gewaarwording voor Lamers als hij de zaal van het theater binnenloopt. De rode stoelen staan aan de kant en de tap is leeg. Ook de kachel is er al weken niet aan geweest. Sinds 19 december zijn alle niet-essentiële winkels dicht en dus ook cultuurpodia hebben de deuren moeten sluiten. "We komen niet onder de maatregelen uit, mijn eerste dag had ik me wel iets anders voorgesteld", zegt Lamers terwijl hij een rondje door de zaal loopt.

Toch is Lamers, die hiervoor in de jeugdhulpverlening werkte, niet neerslachtig ingesteld. "Deze lockdown geeft mij ook de tijd en ruimte om alles van het theater beter te leren kennen. Ik kom zelf uit Sint-Oedenrode en ik wil graag mijn netwerk in Oss vergroten. Daar heb ik nu alle tijd en ruimte voor." Ondertussen stromen de mailtjes al binnen bij de kersverse directeur. "Mensen weten me al aardig te vinden!''

De overstap van de jeugdhulpverlening naar het theater lijkt vergezocht, maar voor Lamers voelt het heel natuurlijk. "Ik heb altijd al een passie gehad voor theater en ik ben veel bezig met muziek. Dat ik nu hier directeur ben is een langgekoesterde droom die uitkomt."

Toch weekt Lamers niet helemaal los van zijn vorige carrière. "Ik vind het ontzettend belangrijk dat jeugd in aanraking komt met cultuur. Cultuur is de basis en ik wil dat in de programmering er veel oog komt voor de jeugd." Vooruitkijken, dat is dus het doel van de nieuwe directeur. Hij wil dan ook weinig kwijt over de stevige reorganisatie die het cultuurpodium net achter de rug heeft. De problemen werden hoofdzakelijk veroorzaakt door langdurig zieke medewerkers waardoor het financieel kantje boord was voor de Groene Engel. De rechter moest eraan te pas komen om het geschil tussen medewerkers en het cultuurpodium te beëindigen. De gemeente kwam met een financiële bijdrage waardoor het jaar 2022 niet alleen figuurlijk maar zeker ook letterlijk een nieuwe, frisse start is voor de Groene Engel met Lamers als kapitein op het schip.