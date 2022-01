Volop goede voornemens, maar geen topdrukte in de sportscholen

Daniël van Nassau verwacht dat de nieuwjaarspiek binnenkort alsnog komt.

Nu de kruitdampen van het vuurwerk zijn opgetrokken, is voor veel mensen hét moment aangebroken om aan de goede voornemens te beginnen. Toch zit de traditionele sportschoolpiek er even niet in met de huidige lockdown. En dat is voor veel eigenaars van zo'n gym een flinke streep door de rekening.

Sven de Laet Geschreven door

Hoe desastreus zo'n sluiting na de jaarwisseling is, weet Daniël van Nassau van Anytime Fitness in Roosendaal. "De aanwas in januari is bepalend voor de rest van het jaar. Daar moet je het echt van hebben. Als je kijkt naar het aantal aanmeldingen dat je per jaar krijgt, dan komt zo'n 25 tot 30 procent uit januari. Nu ligt het helemaal stil."

"Het liefst zou je het investeren in nieuwe materialen, maar dat zit er voorlopig niet in."

En dat heeft zure gevolgen voor de sportschooleigenaar. "Ik heb zelf ook nog een andere baan. Het voordeel is dat er daardoor nog wel iets binnenkomt, het nadeel dat alles meteen verdwijnt naar het draaiend houden van de toko. Het liefst zou je het investeren in mooie nieuwe materialen, maar dat zit er voorlopig nog even niet in." Ook even verderop bij de Sport & Slankstudio zien ze hoe de golf van nieuwe leden uitblijft. "Voor corona was dit het absolute piekmoment", vertelt Danny Roebroeks. "Bij ons is het zelfs zo'n veertig procent die zich in de eerste twee maanden aanmeldt." Toch hoopt én verwacht Roebroeks dat het eerder gaat om uitstel dan afstel. "Als we over een paar weekjes weer open mogen, komt die piek nog wel." Bang dat potentiële nieuwe leden hun goede voornemens tegen die tijd al in de kliko hebben gedropt, is hij niet. "Je merkt dat mensen echt behoefte hebben om weer te gaan sporten."

"Toen we in juni weer open gingen, stonden de mensen ook in de rij."