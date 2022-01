IC-verpleegkundige Arjan baalt dat goede collega's uit de zorg vertrekken

Afgelopen jaar stond voor ic-verpleegkundige Arjan van den Broek in het teken van de toegenomen werkdruk in de zorg. Druk die er onder meer voor zorgt dat goede collega’s uit de zorg vertrekken. “Helaas”, zo vertelt hij terwijl hij in de nieuwjaarsnacht aan het werk is op de spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis.

De vierde coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houdt een aantal van hen een videodagboek bij.

De druk op het zorgpersoneel ziet Arjan dit jaar niet afnemen, integendeel. “Ik ben bang dat de werkdruk sowieso alleen maar zal toenemen de komende tijd”, vertelt hij. Wat hem hierbij extra frustreert is dat er tegenover die toegenomen druk, geen extra beloning staat.

Het plan van het nieuwe kabinet om structureel 4,5 miljard euro per jaar minder uit te geven aan de zorg noemt Arjan ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’. Dat de werkgevers daarbij niet met een structurele loonsverhoging willen komen, baart hem extra zorgen. ‘Naar’ noemt hij het dat zorgpersoneel in 2022 nog steeds moet strijden voor een nieuwe cao, terwijl die al in juli vorig jaar is verlopen.

De afgelopen nieuwjaarsnacht verliep in eerste instantie volgens Arjan relatief rustig. Er was om twaalf uur dan ook even tijd om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. "Fijn dat dat even kon." Even later was er in de woorden van de ic-verpleegkundige toch nog even sprake van 'een eindsprint'. Niet door vuurwerkslachtoffers, maar vooral door mensen die 'iets te veel middelen hadden gebruikt' en ook waren er een aantal kwetsbare ouderen die de hulp van Arjan en zijn collega's nodig hadden.

