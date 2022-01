Man (88) maandenlang bewerkt door nep-bankmedewerkers: daders gefilmd

Een man van 88 uit Best is vorig jaar maandenlang benaderd door oplichters die zich voordeden als medewerkers van zijn bank. "Er gebeuren gekke dingen op je rekening", zo kreeg hij te horen. Pas maanden later slaan de criminelen toe. Ze halen de bankpas van de man thuis op en pinnen ermee. Een voorbeeld van hoe professioneel en geraffineerd dit soort criminelen volgens de politie te werk gaan.

In Bureau Brabant maandagavond meer aandacht voor dit soort bankpasfraude, een vorm van criminaliteit die ook wel 'spoofing' wordt genoemd.

Een tweede zaak speelt ook in Best. Iemand wordt gebeld door een crimineel die zegt van de bank te zijn. Met een smoes worden gegevens losgepeuterd en ook in dit geval wordt de pinpas van het slachtoffer thuis opgehaald. De vrouw die de pas ophaalt, pint ermee en maakt zo duizenden euro's buit.

In een derde spoofingzaak, ook in Best, is een oudere vrouw het slachtoffer. Ook haar rekening wordt geplunderd nadat criminelen haar pas te pakken krijgen en ermee pinnen.

De bank zal nooit vragen bankgegevens door te gegeven, zeker geen pincode, zo waarschuwt de politie in het opsporingsprogramma. In de uitzending worden drie verdachten van de zaken in Best herkenbaar getoond. De politie vermoedt dat ze deel uitmaken van een grotere groep criminelen.

Live meekijken op computer

In het opsporingsprogramma tot slot nog aandacht voor een vierde soortgelijke cybercrimezaak. Dit keer lukt het de criminelen software op de computer van het slachtoffer te installeren waardoor ze live op de computer mee kunnen kijken terwijl ze het slachtoffer telefonisch bepaalde opdrachten geven. Zo maken ze gegevens buit en weten ze uiteindelijk zowel in Etten-Leur als in Groningen geld te pinnen van de rekening van het slachtoffer.

De politie is in deze zaak op zoek naar twee mannen die in Bureau Brabant herkenbaar worden getoond.

Bekijk hier het item uit Bureau Brabant van de vierde en laatste zaak spoofingzaak: