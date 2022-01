Bivak Brabant Dakar: 'Het is alsof je op de wc het licht uit doet'

Elke dag rond 20.00 uur het laatste nieuws en reportages uit de Dakar Rally. In Hafar Al-Batin wordt de tweede etappe van de Dakar Rally besproken met Gerard de Rooy. Paul Spierings vertelt over hoe zijn moeder altijd bij hem is gedurende de Dakar Rally. Daarnaast natuurlijk de crash van Jeffrey Otten en Michiel Becx over het rijden in het donker: "Het is alsof je op de wc het licht uitdoet." Bekijk hier Bivak Brabant Dakar.