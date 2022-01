Rinus Rasenberg (82) traint voor dé tocht (maar zijn vrouw weet van niets)

De zingende dierenarts Rinus Rasenberg (82) uit Drimmelen was 25 jaar geleden een van de deelnemers aan de laatste Elfstedentocht. Direct na het volbrengen van de tocht vroegen voorzitter Henk Kroes én Omroep Friesland hem om een lied te schrijven én te zingen over de Elfstedentocht. Het werd 'De tocht van '97'. Door het zilveren jubileum heeft hij de smaak weer te pakken: "Ik ben zelfs weer aan het trainen, maar mijn vrouw weet dat nog niet."

Dinsdag is het precies een kwart eeuw geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gehouden. Omroep Friesland en de NOS staan dinsdag uitgebreid stil bij de Elfstedentocht van 1997. Bij de NOS wordt de rit online in zijn geheel herhaald en de hele dag worden op tv flitsjournaals uitgezonden om het evenement te herbeleven. Online wordt ook een zogenoemd retro-liveblog bijgehouden.

Een kwart eeuw geleden werd Kroes had gevraagd om een lied te schrijven én dat een dag later te zingen in een afsluitende rechtstreekse reportage over de Elfstedentocht. "Ik heb dat lied 's morgens letterlijk in bad geschreven bij een collega-dierenarts bij wie ik logeerde. 's Middags heb ik het live op tv gezongen. Ik was doodmoe en ik begrijp eigenlijk niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen."

Dat juist Rasenberg werd benaderd voor een afsluitend schaatslied was niet zo vreemd. "Ik had al eerder liedjes gemaakt over de Elfstedentocht, waaronder de tocht van 1963. Zelf wist ik ook hoe het voelde om de Elfstedentocht te rijden, want in '84 en '85 had ik ook meegedaan. En het klikte tussen Kroes en mij", vertelt Rasenberg.