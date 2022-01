Bulgaarse Cody schrikt van vuurwerk en duikt onder in De Mortel

De Bulgaarse hond Cody heeft na een warme ontvangst en geslaagde inburgering in De Mortel met oudejaarsavond toch de benen genomen. De reu is op de vlucht geslagen voor het (verboden) vuurwerk in het dorp. Er loopt een grote zoekactie. Een lastige klus want Cody is als ervaren zwerfhond zo'n beetje de Rambo van de straat. Een overlever die zich niet zomaar voor een koekje laat strikken.

Tot verbazing van het gezin Van den Elsen stond er binnen een half uur iemand op de stoep. Met een speurhond van de stichting is zaterdag, nieuwjaarsdag, een eerste zoekgebied bepaald. Op maandag is met inzet van een tweede speurhond dat perceel strakker afgebakend. "We hebben twee voerplekken met wildcamera's geplaatst", vertelt Kitty Luft van 'Waar is onze Angel?'

Je hond loopt weg en wat moet je dan? Die vraag kreeg Maud van den Elsen uit De Mortel pardoes op haar bordje tijdens de jaarwisseling. "Nee, ik heb geen idee hoe je weggelopen huisdieren terugvindt. We zijn meteen gaan zoeken natuurlijk en hebben een berichtje met foto's van Cody op Facebook gezet. Zo zijn we in contact gekomen met de stichting 'Waar is onze Angel?' die weten hoe je zoiets moet aanpakken."

Ze komt net terug uit het veld met Maud. Om de zoekactie niet te verstoren omschrijft Kitty het zoekgebied als 'niet ver van huis'. "Cody is als 'buitenlandertje' geoefend in overleven. Voor de hond is de omgeving van De Mortel een luilekkerland. Genoeg veestallen met voer in de buurt. Ze zijn ook beter in het vangen van klein wild dan hun Nederlandse soortgenoten. Helaas werkt dat pluspunt in ons nadeel. Ik vermoed dat Cody nu in de 'wildstand' staat. Overdag slapen en 's nachts eropuit voor voedsel."

De zoekactie draait om lokaliseren, op de plek houden en dan vangen. Zodra Cody toehapt op de voerplekken, komen er vangkooien aan te pas. "Die houden we dan 24 uur per dag in de gaten. Mocht er wild in terechtkomen, dan bevrijden we die meteen. We willen ons niet schuldig maken aan stropen", benadrukt Kitty.