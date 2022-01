Bestuurder (20) gewond nadat auto tegen vangrail botst en in brand vliegt

Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Bestuurder gewond na ongeluk op A270.

Op de Europaweg (A270) in Nuenen is maandagavond een bestuurder van een auto gewond geraakt. Hij raakte met zijn wagen van de weg en botste tegen de vangrail, waarna de auto in brand vloog. Het slachtoffer is 20, komt uit Helmond en is met zware brandwonden naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, zo meldt de politie desgevraagd.

De bestuurder zou vlak na het ongeluk nog aanspreekbaar zijn geweest. Weg afgesloten

De man reed vanuit Eindhoven richting Helmond. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg raakte. De weg richting Helmond was na het ongeval een paar uur dicht. Volgens een omstander reed de bestuurder met hoge snelheid over de weg en haalde hij rechts in. Niet lang daarna kwamen er metershoge vlammen uit de auto, die in de middenberm was beland.