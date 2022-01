Overvaller bedreigt personeel supermarkt met een mes

Bij de PLUS aan de Besterdring in Tilburg heeft iemand maandagavond iets na acht uur een overval gepleegd. De politie heeft kort daarna een verdachte aangehouden.

De dader bedreigde rond acht uur personeel van de supermarkt met een mes. Hij vluchtte vervolgens met een nog onbekend geldbedrag. De politie was snel ter plaatse en heeft hem in de buurt van de supermarkt aangehouden. Volgens onze correspondent gaat het om een jongeman.

Het mes waarmee de overval is gepleegd, is nog niet gevonden. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.