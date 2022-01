Kevin zag vlak voor crash op de A270 auto keihard voorbijscheuren

Foto: SQ Vision.

Hoe de zware crash van een auto maandagavond op de A270 bij Nuenen kon gebeuren, kan de politie dinsdag nog niet vertellen. Wel geeft een woordvoerder aan dat de politie meerdere getuigen gesproken heeft die aangeven dat 'het slachtoffer wild zou hebben gereden'. De auto belandde in de middenberm en vloog in brand. De bestuurder, een Helmonder van 20, liep bij het ongeluk zware brandwonden op. Hij is volgens de politie naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht.

Kevin Vermeulen en zijn gezin zagen het ongeluk maandagavond gebeuren. Hij en zijn vrouw hadden hun kinderen net opgehaald van een dagje bij opa en oma, toen er op de de A270 plotseling een auto hard voorbij kwam rijden. "Ik werd met mijn auto naar hem toe getrokken, zo hard reed hij", vertelt Kevin.

"Na een paar minuten hoorde ik iets ontploffen."

"We zagen hem de auto voor ons rechts inhalen. Daarna maakte hij nog een grote zwieper. Toen zagen we meteen een oranje gloed in de middenberm." Toen Kevin dichterbij kwam, zag hij dat de auto in de middenberm in brand stond. "We zijn meteen gestopt. De auto die voor ons reed ook. We dachten even dat die was geraakt. Dat was gelukkig niet zo, maar het scheelde niet veel. De automobiliste kwam wel heel geschrokken uit haar auto." Kevin belde 112 terwijl de vlammen hoog uit de auto sloegen. "Na een paar minuten hoorde ik iets ontploffen. Daarna waren de vlammen al snel vier meter hoog." Ondertussen probeerde hij het andere verkeer duidelijk te maken dat ze aan de kant moesten gaan en langzamer moesten rijden. "Je probeert toch iets te doen." Ze konden niet naar het slachtoffer toe om te helpen, want dan zouden ze de weg moeten oversteken. "Verkeer mag daar 100 kilometer per uur, dus dat was te gevaarlijk."

"Of hij er zelf uit is geklommen weet ik niet, maar hij was vlammen op zijn arm aan het uitslaan."