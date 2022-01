Joey Veerman stapt over van sc Heerenveen naar PSV. Beide clubs zijn het eens geworden over de overgang van de 23-jarige middenvelder. Veerman tekent voor 4,5 jaar bij de Eindhovense club.

Dat meldt De Telegraaf. Maandag werd duidelijk dat PSV een gooi wilde doen naar Veerman, die ook in de belangstelling van Feyenoord stond. PSV ziet in de 23-jarige Veerman de vervanger voor Ibrahim Sangaré, die door de deelname van Ivoorkust aan de Afrika Cup een aantal weken afwezig is.

De transfersom van Veerman bedraagt naar verluidt 6 miljoen euro.