Coronabesmettingen bij PSV: trainingskamp in Spanje gaat niet door

Het trainingskamp van PSV in Spanje gaat niet door. De club annuleert het trainingskamp vanwege meerdere positieve coronatests. PSV traint de komende dagen in Eindhoven.

De selectie van hoofdcoach Roger Schmidt zou aanvankelijk deze ochtend naar Marbella vertrekken om zich tot en met maandag voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Positief getest

Volgens PSV testte maandag 'een deel van de selectie' positief op het coronavirus. Schmidt gaat zijn ploeg nu op het eigen trainingscomplex De Herdgang voorbereiden op het tweede deel van het competitie. PSV zou in Spanje een oefenwedstrijd spelen.

De ploeg van Schmidt hervat de Eredivisie op zondag 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later komt Ajax naar Eindhoven. Na achttien speelrondes heeft PSV één punt meer dan de landskampioen.

PSV hoopte Joey Veerman te kunnen meenemen naar Spanje. De Eindhovenaren willen dinsdag de transfer van de 23-jarige middenvelder afronden. PSV is dicht bij een akkoord met sc Heerenveen over een transfersom van naar verluidt 6 miljoen euro. Als de deal rondkomt, sluit Veerman niet in Marbella, maar in Eindhoven aan bij zijn nieuwe ploeggenoten.

Vrouwenploeg wél

De vrouwenploeg van PSV vliegt dinsdag wel naar Spanje. De Eindhovense voetbalsters gaan zich in Málaga voorbereiden op de hervatting van het seizoen.