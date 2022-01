Geen starterswoning te vinden: dan maar een tiny house van pallets

Het idee voor de houten huisjes ontstond na een paar biertjes.

Huijbergen is sinds deze week drie huisjes rijker. Niet om in te wonen, maar als protest tegen de woningnood. Een aantal inwoners wachten al jaren op een huis, maar voorlopig wordt er maar bar weinig gebouwd. Met de kleine pallethuisjes willen ze de gemeente wakker schudden. "Straks moeten we noodgedwongen in andere plaatsen zoeken."

Sven de Laet Geschreven door

De 25-jarige Wessel Verhaert woont al zijn hele leven met veel plezier in Huijbergen. En dat blijft hij graag nog een hele poos doen. Eén probleem: starterswoningen zijn er amper. Niet dat er geen plannen zijn. Op meerdere plekken in het dorp wordt al tijden de nodige nieuwbouw beloofd. Maar voorlopig zit er weinig schot in de zaak.

"Voorlopig verwacht ik nog wel even thuis te wonen."

"Dat is héél frustrerend", baalt Wessel. "Ik zoek nu al drie jaar, maar voorlopig verwacht ik nog wel even thuis te wonen. Wat het extra zuur maakt, is dat in de dorpen hiernaast wel volledige wijken uit de grond worden gestampt." Maar vertrekken uit zijn geliefde dorp, ziet hij niet zitten. "Liever niet. Ik heb hier mijn vrienden en zit bijvoorbeeld bij de vrijwillige brandweer. Dat blijf ik graag doen, maar je wordt haast gedwongen om wel in andere dorpen of steden te kijken."

Vrienden van Wessel wachten al jaren tot hun tiny house gebouwd kan worden.

En Wessel is zeker niet de enige die tegen het woninggebrek aanloopt. "Het speelt bij zo'n beetje alle jongeren die ik hier in de buurt ken. Bijvoorbeeld bij twee maten, die al jaren van plan zijn in een tiny house te gaan wonen. Die zouden er al lang moeten staan, maar de juiste vergunningen worden steeds maar niet afgegeven." Zo ontstond het plan om op ludieke wijze aandacht voor het probleem te vragen. "Je weet hoe dat gaat. Gezellig met wat vrienden onder elkaar, biertje erbij. Maar we wilden absoluut niks kapotmaken. Dus bijvoorbeeld ook geen stickers, die je vervolgens nergens meer fatsoenlijk vanaf krijgt. Toen bedachten we om dan maar onze eigen tiny houses te maken van wat pallets. Die hebben we vervolgens met een aanhangertje één voor één op hun plek in het dorp gezet."

"We zien op Facebook vooral veel steunbetuigingen."