Bewoners verjagen jongens die buurt in Hoogeloon met vuurwerk terroriseren

Bewoners Hoogeloon verjagen jongens die buurt met vuurwerk terroriseren

Buurtbewoners hebben op oudejaarsdag een grote groep jongeren verjaagd, die het Valensplein in Hoogeloon terroriseerden met vuurwerk. Ook wilden ze daar midden in het dorp met carbid gaan schieten. Een filmpje waarop te zien is hoe verschillende omwonenden de jongens verjagen gaat viral op internet.

Op het filmpje dat nu op internet circuleert is te zien en te horen hoe de emoties hoog oplopen. “Blijf staan”, roept een vrouw met een lange stok in haar handen. Maar de aangesproken jongen moet daar wat zenuwachtig om lachen en loopt snel door. “Kom eens hier”, roept een man, die er duidelijk ook klaar mee is. Een ooggetuige weet precies hoe het oudejaarsdag is gegaan: “Een groep van enkele tientallen jongens kwam naar het plein om hier met carbid te schieten. Ze kwamen met auto’s en scooters. Sommigen komen hier uit het dorp, maar lang niet allemaal. Eerder waren ze al weggestuurd van de speelweide op de Hoogcasterseweg, hoorde ik. Daar hadden we wel een paar keer met carbid geschoten.”

“Ze gooiden vuurwerk naar iedereen."