PSV'er Davy Pröpper (30) stopt per direct met voetbal en levert contract in

PSV'er Davy Pröpper (foto: ANP).

Davy Pröpper heeft besloten per direct te stoppen met voetballen. De 30-jarige middenvelder had nog een contract voor 1,5 jaar bij PSV, maar dat levert hij volgens zijn management in. Pröpper kwam negentien keer uit voor het Nederlands elftal.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

De middenvelder speelde voor Vitesse, PSV en de Engelse club Brighton & Hove Albion. Afgelopen zomer keerde hij terug in Eindhoven. Pröpper kwam in de eerste seizoenshelft negen keer in actie in de Eredivisie en maakte één doelpunt voor de koploper uit Eindhoven. Pröpper, die naar eigen zeggen het plezier in het voetbal is verloren, kwam negentien keer uit voor het Nederlands elftal en maakte drie doelpunten in Oranje. Hij speelde zijn meeste interlands onder bondscoach Ronald Koeman.

"Ik vond het ontzettend lastig om mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema."

"In de periode dat ik in het buitenland zat, merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor", zegt Pröpper in een verklaring op de website van PSV. "Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden hebben mij toen ook geen goed gedaan." Hij hoopte het plezier te hervinden door terug te keren naar PSV, de club waarmee hij in 2016 kampioen werd. "Helaas is dat niet zo gemakkelijk gebleken, mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur. Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee."

"Of ik het voetballen toch niet ga missen? We gaan het zien."

Vlak voor de kerstdagen besloot Pröpper, die ook regelmatig met blessures tobde, te stoppen. "En dat voelt als een opluchting. Hierdoor weet ik dat het de juiste keuze is." De geboren Arnhemmer, die doorbrak in het geel-zwart van Vitesse, gaat het komende half jaar nadenken over zijn toekomst. "Ik ga uitzoeken wat ik precies wil, waar mijn passies en interesses liggen en wat ik wil oppakken. Natuurlijk heb ik ook veel mooie momenten gehad die ik koester. Of ik het voetballen toch niet ga missen? We gaan het allemaal wel zien."